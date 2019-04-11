Иллюстративное фото с сайта BNews.kz Председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве внеочередного XIX съезда общественного объединения "Партия Nur Otan", сообщается на сайте Акорды. "Съезд состоится в Нур-Султане 23 апреля 2019 года", – говорится в сообщении. Ранее в партии Nur Otan сообщили, что планируют до конца апреля провести съезд и определить своего кандидата на внеочередные президентские выборы. 9 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил внеочередные президентские выборы. Они состоятся 9 июня. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.