Главной темой обсуждения стала ситуация с безопасностью населения региона. По информации председателя общественного совета Атырауской области Мурата Утешева, ежегодно в области регистрируется до 50-60 заявлений о пропаже людей. – В прошлом году, по статистике, пропажа людей была зарегистрирована в Атырау, Жылыойском, Курмангазинском и Индерском районах. Подавляющая часть заявителей – родственники тех, кто выезжает в длительные командировки, занятых на сезонных работах, – сказал Мурат Утешев. – Волнует проблема подростков. Основные причины ухода из дома – семейные проблемы. Чаще всего поводом становится игнорирование потребностей ребенка, в основе которого лежит отсутствие взаимопонимания с родителями. Влияют на решение подростков уйти из дома и социальные сети, где они знакомятся с виртуальными друзьями и покидают свои дома в поисках друг друга. Большая часть исчезновений вызвана не криминальными ситуациями или несчастными случаями, как многие думают, а разногласиями в семье и неблагоприятным стечением обстоятельств. Руководитель департамента полиции Атырауской области Аян Дуйсембаев отметил, что на сегодня в розыске как пропавшие зарегистрированы 6 человек. – Да, ежегодно к нам обращаются до 50 заявителей по поводу исчезновения. Но мы их находим. На сегодняшний день шесть человек числятся пропавшими, – пояснил начальник областной полиции. Члены комиссии обсудили проблемные вопросы воспитания молодого поколения, оказания психологической помощи семьям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, факты бытового насилия, вопросы защиты женщин и ответственность глав семей за будущее своих детей. Проблема адаптации пожилых людей, проживающих в Доме престарелых, – еще одна тема для тщательного изучения. Почему дети отправляют своих пожилых родителей в эти учреждения? Сегодня в Атырауском доме престарелых проживают 104 человека. У многих из них есть семьи. Аким Атырауской области Нурлан Ногаев отметил, что это социальная проблема, которую необходимо решать сообща. Государство будет заботиться о стариках, но и дети должны отвечать за своих родителей. – Главное – донести до сознания людей, общества эти проблемы. Такого в нашем обществе никогда не было, у нас нет таких традиций. Какие бы трудности не возникали, это – ваши родители, вырастившие вас и давшие вам все. И вы, в первую очередь, ответственны за них, – сказал Нурлан Ногаев. Глава области дал поручения руководителю управления координации занятости и социальных программ Серику Камидолла проводить дни открытых дверей. Приглашать детей и родственников этих людей и проводить с ними разъяснительную беседу. Нередко в Доме престарелых доживают свой век старики, у которых вполне успешные дети, на них оформлена как минимум одна недвижимость, но почему-то довольствуются «отказники» благами казенного учреждения. Начальник областного управления местной полиции Алибек Каиров доложил об улучшении показателей раскрываемости практически по все видам преступлений. – За последние годы, благодаря финансовой поддержке областного акимата, улучшена материально-техническая база полиции. Установка камер видеонаблюдения позволяет решать вопросы безопасности наших граждан. На сегодня правонарушители оштрафованы на сумму 1,5 млрд тенге. Из них 1 млрд 134 млн тенге поступили в местный бюджет. Для осуществления деятельности правоохранительных органов было запланировано строительство 34 постов полиции. Из них 22 уже возведено. В целом все полицейские участки оснащены необходимым оборудованием. Приобретено 98 единиц автотранспорта, – сказал Каиров. Аким области отметил важность оказания финансовой помощи для правоохранительных органов. Это необходимо для безопасности населения. Безопасность на дорогах, в которых погибают сотни людей, также зависит от нашего сознания. Культура вождения и профессиональные навыки водителей оставляют желать лучшего. – Пассажирские перевозки сейчас обслуживают 90 новых автобусов, еще 30 готовы выйти на линии, после того, как они будут взяты на баланс. Есть планы закупить еще 100 автобусов. Все это делается для улучшения качества пассажирских перевозок, проблемы, которые ставили перед нами жители города. Но здесь возникает и вопрос безопасности вождения. В погоне за пассажирами водители устраивают настоящие гонки. За этим должны следить как руководители предприятий-перевозчиков, так и сотрудники дорожной полиции, – отметил аким области. Глава региона дал поручение уполномоченным органам установить на пассажирском транспорте трекеры превышения скорости. – Мы сейчас планируем субсидировать компании-перевозчиков, надо взять это на контроль. Максимальную скорость установить не более 60 км ч. Мы ставим задачу перед перевозчиками оказывать услуги качественно и соблюдать безопасность, – подчеркнул Нурлан Ногаев. Все вопросы, связанные с общественной безопасностью, члены межведомственной комиссии по профилактике правонарушений намерены держать на постоянном контроле.