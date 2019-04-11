Они рассказали об уровне развития сфер культуры и спорта, условиях, которые предоставляются молодым специалистам, ответили на вопросы студентов. Бурлинский район является одним из динамично развивающихся районов нашей области. Несмотря на многочисленное население, тем не менее остро ощущается кадровый дефицит. Люди требуются во всех сферах. Только школы и садики нуждаются в более чем 80 специалистах. В прошлом году в Аксае было построено 120-квартирное общежитие. Служебные квартиры были выделены для работников бюджетных сфер. Строится девятиэтажный 126-квартирный дом. На стадии планирования еще 3 таких дома. В поддержку специалистам, которые захотят поехать в сельскую местность, есть прекрасная программа "С дипломом в село". Есть общежития в селах Аксу, Кентубек, Пугачево, Приуральное, Жарусуат и Бурлин, имеются служебные дома. В Бурлине для новых специалистов был построен целый микрорайн "Самал". Будут построены общежития в Кирово и Бумаколе. Работа есть, жилье строится. Есть основание полагать, что здесь для молодых специалистов есть прекрасные перспективы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.