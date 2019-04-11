Многие предпочитают доверить планирование своего отдыха туристической фирме. Тут главное внимательно отнестись к выбору фирмы. А иначе, вместо того, чтобы загорать и наслаждаться, вы потратите время и нервы на разборки с конторой.Перед тем, как обратиться в любую турфирму зайдите на сайт – единый реестр туроператоров. Если название этой фирмы есть в этом списке, это говорит о ее надежности. Кроме того на сайте вы найдете подробную информацию об этом юридическом лице. Необходимым документом для включения в реестр является договор страхования ответственности туроператора или банковская гарантия исполнения обязательств. Это значит, что при работе с оператором вы получите назад свои деньги, в случае нарушения условий вашего договора.Туроператоры это компании, которые отвечают за покупки билетов, размещение в отеле, медицинскую страховку и т.д. Но путевку подбирают не они, а турагентство.На что еще необходимо обратить внимание при выборе турфирмы?Вы должны быть уверены, что контора не исчезнет с вашими деньгами. Обязательно проверяйте реквизиты организации, юридическое наименование. На сайте арбитражного суда можно проверить, не возбуждено ли против фирмы банкротное дело. Возможности компании: В турагентстве интересуйтесь, путевку какого туроператора вам предлагают, и попросите назвать его реестровый номер. Желательно пользоваться услугами крупных, многопрофильных туроператоров. Если по какой - то причине начнет падать спрос на те или иные предложения, они всегда смогут подобрать другие, не менее интересные путевки.Договор страхования должен действовать минимум до вашего возвращения из отпуска, а ведь возможны непредвиденные задержки. Хорошо, если турфирма также сотрудничает с крупной страховой компанией. Так у вас есть все шансы получить свои деньги, даже если отпуск не состоится и фирма обанкротится.В хорошем агентстве менеджер должен рассказать вам обо всех деталях поездки. Надежному посреднику, а именно им является турфирма, нет смысла что - то утаивать, ведь в его интересах, чтобы вы остались довольны отдыхом. Кроме личного разговора обязательно изучите договор. Ведь по закону, в случае возникновения спора вы сможете опираться только на его содержание. В договоре обязательно должен быть прописан туроператор, а также даты вашего вылета и возвращения, количество ночей, проведенное в отдыхе. Должны быть прописаны все условия страхования, размеры выплат и т.д. Проследите, чтобы компания обеспечила вас билетом не только туда, но и обратно.Поинтересуйтесь, сколько стоят авиабилет в этом направлении. Если вам предлагают купить тур, стоимость которого ниже цены билетов, это должно насторожить. Иногда низкая цена свидетельствует о том, что у компании финансовые трудности, из – за чего она пытается любым способом получить быстрые деньги. Тогда нет гарантии, что в ближайшее время фирма не объявит себя банкротом и это время не придет на ваш отпуск. Будьте бдительны. Берегите себя и своих близких интересные направления и что, где посмотреть читай на нашем сайте