Как сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска, в данный момент на улицах областного центра работают три бригады. Они приступили к ремонту 9 апреля. - Подрядчики начали работы на мосту, который ведет в поселок Деркул, мосту через реку Урал и улице Сырыма Датова. С 11 апреля начнется ремонт проспекта Нурсултана Назарбаева. Далее охватим все основные улицы. По плану их более 60. В этом году фрезой вырезаем большие карты. Практика показывает, что это более надежно. Асфальт на малых картах менее устойчив к нагрузкам, - отметил и.о руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска Айдар Менеев. На недавней встрече с представителями дорожно-строительных компаний аким ЗКО Алтай Кульгинов призвал подрядчиков особое внимание обратить на сроки и качество. - Это ваша ответственность. Вы заключаете договор, осваиваете государственные средства. Будете отвечать. Сейчас 4 компании попали в черный список. Они не смогут участвовать в конкурсах. Качество строительства дорог для нас в приоритете, - заявил аким региона. Стоит отметить, что после завершения текущего ремонта на улицах станут наносить дорожную разметку.