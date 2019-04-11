Бывает в пределах от 5 до 16 см. Большинству из нас подходит вариант 9-15 см. Если во время сна чувствуете дискомфорт, нужно выбрать подушку, равной по высоте расстоянию от шеи до края плеча.У подушек стандартные габариты. Оптимальные размеры 50*70 и 70*70. Размер 50*70 обычно более удобен, так как их можно легко подбить, чтобы добиться наиболее удобной формы.Этот критерий зависит от позы, в которой предпочитаете спать. Если спите на боку, подойдет жесткая подушка с опорой для головы и шеи. На спине – средней жесткости, если любите спать на животе - мягкая.Классические подушки бывают прямоугольными или квадратами. Ортопедические – со специальными выемками для головы и шеи. Специалисты утверждают – людям со здоровым позвоночником применять ортопедические подушки можно только для кратковременного отдыха.Подушки с этим натуральным наполнителем отличаются мягкостью, хорошим воздухообменом, терморегуляцией. Минусы – сложный уход, высокая цена. Возможна аллергическая реакция. Срок службы около 10 летНатуральный наполнитель – хорошо дышат, впитывают влагу, имеют высокий уровень теплопроводности. Минусы – высокая аллергенность, сложный уход. Стирать нельзя. Только химчистка. Срок службы 5 лет.Это синтетический наполнитель не вызовет аллергии, можно стирать, запах не впитывается. Минус – жесткие, не впитывают влагу. Срок службы 7 лет.Плюсы подушек с этими искусственными материалами: гипоаллергенны, сохраняют форму, воздухопроницаемы. Минус – слишком мягкие, если не взбивать каждый день наполнитель скомкается в один большой шар.У этого натурального наполнителя много достоинств – создает надежную опору для позвоночника и принимает форму тела, гипоаллергенный, не сбивается, легкий уход. Минус – дорогой и плохо впитывает влагу. Срок службы 5-7 лет.Набивка из тончайших натуральных шёлковых нитей гипоаллергенна, мягкая, упругая, с высоким сроком службы и терморегулирующими свойствами. Из минусов только высокая цена. Срок службы 10-15 лет.Подушку и наполнителем из бамбука нельзя назвать натуральной. Бамбука в ней всего несколько граммов, которые скрываются в чехле.