Чемпионат по самбо проходил с 4 по 8 апреля. Сегодня, 10 апреля, спортсмены прибыли в Уральск, где их встретили тренеры, директора спортивных школ и руководитель управления спорта и физической культуры ЗКО Асия Аманбаева. Как рассказал директор специализированной детской юношеской школы олимпийского резерва по единоборствам Есенгелди Айсагалиев, из нашей области боролись как мужчины, так и женщины по спортивному и боевому самбо. - Чемпионами Казахстана стали Болатбек Райымкулов в весе 52 кг, Нурбол Сериков в весе 68 кг и по боевому самбо Серик Картабаев в весе 62 кг. Серебро завоевали Серікбай Негмет (68 кг) и Еркебұлан Қалеш (82 кг). Третьи места взяли Ерасыл Бақыт (52 кг), Саят Сейткалиев (74 кг), Темірлан Көлбай (+100 кг), Гульдана Альмуханбетова (56 кг), Айгерим Тлемгенова (56 кг), по боевому самбо Айвар Калиев (82 кг), - отметил Есенгелди Айсагалиев. - Теперь они будут готовиться к чемпионату Азии в Индии, и чемпионату мира в Корее. Чемпионов готовили тренер РК Райбек Мендыгалиев и Нуфтула Туменов. Стоит отметить, что Серик Картабаев принимает участие второй год подряд. - Чемпионат прошел на высоком уровне, соперники все были подготовленные. Я в прошлом году занял второе место, в этот раз завоевал золото. Надо верить в себя. Победа нам досталась благодаря упорству и труду, - отметил Серик Картабаев. К слову, также прошел чемпионат по греко римской борьбе среди юношей, где 14-летний Рахим Айбат из Уральска завоевал серебро. - Я на соревнованиях был первый раз. Было и страшно, и тяжело. Я хотел победить и занять первое место, но занял втрое. Конечно, я расстроился. Теперь буду еще больше тренироваться, - сказал Рахим Айбат. Всего в чемпионате РК приняли участие порядка 520 спортсменов со всех областей.