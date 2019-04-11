Фото из архива "МГ" 13 апреля в 19.00 в зале «Нур Отан» состоится концертная программа Государственного Ансамбля классической музыки «Камерата Казахстана». Ансамбль классической музыки «Камерата Камерата» специально подготовил новую концертную программу для жителей и гостей г.Уральск, где прозвучат и строгая музыка барокко и любовная лирика эпохи романтизма, современная мировая классика и произведения казахстанских композиторов в исполнении лучших музыкантов Казахстана: Еркебулана Сапарбаева, Мурата Нарбекова, Ольги Калько, Валентины Каратаевой, Ай-Керим Гадеевой. Государственный ансамбль классической музыки «Камерата Казахстана» был создан в 1997 году. Идея создания принадлежит Народной артистке Республики Казахстан, профессору, лауреату Государственной премии Республики Казахстан Гаухар Мурзабековой. В составе оркестра молодые музыканты, многие из которых являются лауреатами международных фестивалей и конкурсов. Высокий уровень профессионализма, внимание к деталям позволили создать коллективу неповторимый стиль исполнения и получить широкое признание публики не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. На протяжении 20-ти лет оркестр последовательно вносит свой вклад в развитие культуры Казахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.