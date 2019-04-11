Автокомплекс «Ural Car City» проводит акцию для покупателей и клиентов «Мобильность в подарок с шинами Michelin»: каждый, кто купит комплект летних шин Michelinм, получит в подарок 12000 тенге на Яндекс–такси. Для этого нужно предпринять следующее: Шаг 1: Купите комплект летних шин MICHELIN гаммы Pilot или Latitude с 15 марта по 31 мая 2019 года. Шаг 2: Подайте заявку на участие в Акции с 15 марта по 31 мая 2019 года на сайте Promo.michelin.ru. Подтверждение регистрации придет в течение 2-х рабочих дней. Шаг 3: Получите подарок на указанные в заявке телефон и e-mail адрес и воспользуйтесь им до 31 октября 2019 года.

Водители, отдавшие предпочтение как зимней, так и летней резине известного французского бренда, отмечают высокую безопасность, надежность, износостойкость и прекрасные эксплуатационные характеристики. Это одни из самых энергосберегающих, экологичных и без преувеличения технологически передовых летних шин, представленных на мировом рынке. Технология шин такова, что многочисленные продольные, косые и поперечные канавки, а также добавление силиконового наполнителя в состав резиновой смеси позволили улучшить сцепление с дорожным полотном. Кроме того, они обеспечивают повышенную устойчивость на мокрой дороге, хорошо держат дорогу и гарантируют низкий уровень шума. Одна из важных особенностей - они подходят для автомобилей всех типов.На сегодняшний день летние шины Michelin представлены моделями Pilot Sport, Latitude, Primacy, Energy. Такие шины вы уже можете приобрести в торговых точках автокомплекса «Ural Car City», причем их можно тут же установить, воспользовавшись шиномонтажными услугами автосервисов предприятия. И еще автолюбителей ожидает новый приятный сюрприз.Следует отметить также, что в автосервисах и магазинах комплекса «Ural Car City» очень выгодно делать покупки автомобильных товаров и пользоваться услугами (проверка и замена масел и жидкостей в системах автомобиля, мелкий ремонт и многое другое), так как уже с прошлого года здесь действует бонусная система кэшбэк 10%.- При приобретении любого товара в наших торговых точках или обслуживании автомобиля в наших автосервисах клиенты получают накопительную бонусную карту, на которую будут возвращаться 10 % от стоимости каждого купленного товара или услуги автосервиса. Таким образом, они могут копить бонусы, которыми могут у нас расплачиваться за дальнейшие покупки или услуги, сэкономив свои денежные средства, - рассказал директор автокомплекса «Ural Car City» Сергей Губер. Кроме шин здесь представлен широкий ассортимент аккумуляторов и дисков от ведущих российских и зарубежных производителей. Эти товары можно купить в торговых точках автокомплекса или заказать на сайте компании. И это еще не все приятные сюрпризы! Если вы хотите отблагодарить знакомых или преподнести близким практичный презент, отличным подарком станет подарочный сертификат на сумму от 5 до 50 тысяч тенге, которым также можно воспользоваться при оплате всех видов услуг и покупок в автокомплексе «Ural Car City». Например, у вас имеется прекрасная возможность сумму сертификата подобрать к дате юбилейного события, что может стать приятным сюрпризом для виновника торжества. Для вашего удобства подарочный сертификат можно приобрести, не выходя из дома. Сделайте покупку на сайте uralcarcity.kz, и курьер доставит ее вам на дом в указанный день.