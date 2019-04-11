На заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений затронули тему недавней попытки самоубийства с центрального моста, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Общественник Олжас Султанов выступил на заседании с предложениями, которые нацелены предупредить подобные случаи. Например, снабдить экипажи всех патрульных автомобилей спасательными жилетами, послать полисменов на курсы по спасению утопающих, а также установить возле мостов стационарные посты полиции или ЧС.

Однако члены заседания заметили, что полицейские уже ожидают финансирование для приобретения спасательных жилетов. Идею с курсами обещали рассмотреть. А насчет организации предложенных специальных постов было сообщено: уже поднят вопрос о возможности установить специальные барьеры, способные предотвратить прыжки с мостов, соответственно, они и должны «остановить» самоубийц.

Лина ОЙЛОВА