На заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений затронули тему недавней попытки самоубийства с центрального моста, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Общественник Олжас Султанов выступил на заседании с предложениями, которые нацелены предупредить  подобные случаи. Например,  снабдить экипажи всех патрульных автомобилей спасательными жилетами, послать   полисменов на  курсы по спасению утопающих, а также установить возле мостов стационарные посты полиции или ЧС.
Однако члены заседания заметили, что полицейские уже ожидают финансирование для приобретения спасательных жилетов. Идею с курсами обещали рассмотреть. А насчет  организации предложенных специальных постов было сообщено:  уже поднят вопрос о возможности установить специальные барьеры, способные предотвратить прыжки с мостов, соответственно, они и должны «остановить» самоубийц.
Напомним, 21 марта девушка решила покончить с собой, спрыгнув с моста. Прибывший первым на место полицейский Шалхар Акымгалиев кинулся в воду, чтобы спасти девушку. На помощь ему пришел также его напарник Рустембек Сундутов. Девушку спасти удалось, однако Шалхар не смог справиться с течением и утонул. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Лина ОЙЛОВА