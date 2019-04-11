- Мы начали замену старых контейнеров на новый. Уже установили 90 контейнеров из закупленных 400 штук. В планах приобрести еще 1000 штук, - рассказал на своей странице в социальной сети Facebook аким Уральска Мурат Мукаев. Следует отметить, что власти города пообещали в нынешнем году заменить старые мусорные контейнеры, большинство из которых пришли в непригодность, на новые.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.