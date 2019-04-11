Иллюстративное фото из архива "МГ" В рассылке говорится, что с 1 мая 2019 года по 1 августа 2019 года в насосной станции пятого подъема на участке подземного водозабора будут проводиться работы по замене запорной арматуры и замена труб линий N3. – ТОО «Батыс су арнасы» доводит до вашего сведения о том, что связи с этим будет временное отключение горячей воды в микрорайонах 4, 5, 6, 7, 9, Астана, Байтерек, Жулдыз, Старый Аэропорт, Строитель, Северо-Восток, Северо-Западная части города, - говорится в распространяемом сообщении. Однако директор ТОО "Батыс су арнасы" Нур Тулеугалиев заявил, что эта информация не соответствует действительности. – Такой крупной аварии у нас не было и на три месяца отключать воду мы не собираемся. Все ремонтные работы мы успеваем делать в кратчайшие сроки, чтобы не приносить неудобство горожанам. Кроме этого, я дал указание службе безопасности о том, чтобы они провели расследование и вычислили тех, кто распространяет недостоверную информацию, - отметил директор предприятия. Вместе с тем генеральный директор ТОО "Жайыктеплоэнерго" Мурат Байменов сообщил, что с 11 апреля в 1185 жилых домах города была отключена подача отопления, однако это не имеет никого отношения к подаче горячей воды. – В каждом подвале жилого дома мы греем холодную воду до определенной температуры. Горячая вода будет подаваться в жилые дома. Работа по опрессовке проводится в плановом режиме и это займет буквально пару дней. Информация в рассылке является ложной, надеюсь, что виновные лица, которые распространили ее, в скором времени будут найдены и наказаны, - рассказал Мурат Байменов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.