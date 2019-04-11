Находившийся в розыске Мажит Ахметкалеев приехал в Актобе и сожительствовал с женщиной. В ноябре прошлого года, будучи пьяным, он с ней поссорился. Женщина ушла с дочерью к своей подруге. Ахметкалиев пошел туда, ссора разгорелась вновь, подруге пришлось вызывать полицию. Прибывшие участковые доставили дебошира в опорный пункт полиции, там и выяснилось, что мужчина в розыске. В кабинете, где оставили правонарушителя, находились двое полицейских Каушев и Якупов. В момент, когда Якупов позвал Каушева в соседний кабинет к телефону, тот оставил на шкафу ремень с табельным оружием, задержанный завладел им, снял с предохранителя, зарядил, и направился к полицейским. Угрожая, Ахметкалеев уложил двух полицейских на пол и потребовал дать ключи от наручников и машины. Он стрелял в воздух и в ноги полицейским. Один из них получил сквозное огнестрельное ранение большого пальца ноги. Неизвестно, чем бы все закончилось, если после очередного выстрела в пистолете не заклинил затвор. Инспектор полиции Каушев, воспользовавшись этим, приблизился к задержанному, применил прием борьбы и свалил его на пол. Полицейским удалось его обезоружить. Суд признал Мажита Ахметкалеева виновным по ст.380 ч.1 и ч.2 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти" и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.