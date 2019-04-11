Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что родившиеся девочки и мама чувствуют себя хорошо. Выписка планируется на следующей неделе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.