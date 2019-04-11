Проходят встречи с трудовыми коллективами, проводится консультирование на местах. Необходимую информацию граждане получают при обращении в акиматы района и города, отдел занятости и социальных программ и акиматы сельских округов. В марте этого года в Аксае проводились День открытых дверей и "Открытый акимат" с участием акима района Санжара Алиева, посвященные социальным вопросам: получению АСП, пособий, жилья и др. В общей сложности консультации получили более 50 обратившихся. Дополнительно руководитель отдела занятости и социальных программ Ольга Басимова выступала с разъяснениями в прямом эфире в районном пресс-центре, где также отвечала на вопросы, поступающие во время онлайн-трансляции. В Бурлинском районе проживает 406 многодетных семей. 146 женщин награждены подвеской "Алтың алқа", 195 - "Күміс алқа". Ожидается, что в связи с новыми изменениями с 1 июля текущего года число получателей адресной социальной помощи увеличится примерно на 500 семей, а это почти 2 тысячи человек. В данный момент прорабатывается механизм выплаты данного вида помощи и доступа к информационным системам.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.