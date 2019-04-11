Фото пожара в доме №73 по проспекту Абулхаир хана в Актобе стали выкладывать в соцсети. В этом доме в октябре прошлого года был уже пожар. Тогда пострадали 30 квартир. - Мы тоже увидели фото в интернете, в 13.40 выехали пожарные машины. Сейчас будет работать лаборатория, узнаем причины. Возгорание на балконах двух квартир, жертв и пострадавших нет, - сообщил начальник УЧС Актобе Айбат Жанабергенов. Возгорание возникло на балконе 7 этажа и стало распространяться по декоративной обшивке, сообщили пожарные, но огонь вовремя успели потушить, лестницы у нас по 30 метров. Сами жители связывают быстрое распространение огня с декоративной пластиковой обшивкой, которую применили для обновления архитектурного облика центрального проспекта. Позже стало известно, что из дома эвакуировали 50 человек, в том числе 20 детей. На место прибыли аким города Ильяс Испанов, аким области Ондасын Уразалин. ЧСники, пожарные, специалисты в области строительства должны решить, насколько безопасно применение таких обшивок.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.