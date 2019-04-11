Болат Исаков Об этом рассказал сегодня, 11 апреля, в ходе брифинга в региональной службе коммуникации руководитель управления по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО Болат Исаков. - За первый квартал этого года в тестировании на знание законодательства при поступлении на административную государственную службу корпуса «Б» участвовали 396 человек. Успешно тестирование прошли 183 кандидата, не преодолели пороговое значение - 212 человек, - пояснил Болат Исаков. - В тестировании для поступления на правоохранительную службу из 210 человек пороговое значение преодолели 88 участвовавшихне преодолели пороговое значение 121 человек. Стоит отметить, что на 1 апреля 2019 года на территории Западно-Казахстанской области функционирует 447 государственных органов, где штатная численность государственных служащих области составляет 4391 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.