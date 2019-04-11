Иллюстративное фото из архива "МГ" Администрация города Атырау на своей странице в Facebook разместила объявление о том, что городской отдел финансов сообщает о размещении объявления тендеров по передаче в доверительное управление пляжей без права последующего выкупа . Пляжи в районе улицы К.Мамекулы, жилого массива Балыкши и села Геолог предлагается взять в доверительное управление на срок 10 лет,пляж в районе Жилгородка - на 20 лет. Торги состоятся в электронном формате. Новость уже всполошила горожан, ведь в Атырау с приходом лета начинается настоящая беда с пляжами, которые зачастую неухожены и бесхозны. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.