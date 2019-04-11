Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" За первый квартал 2019 года в ЗКО зарегистрировано 106 пожаров, ущерб от которых составил около 10 млн тенге. По словам начальника управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлана Турегелдиева, эта цифра в два раза превышает прошлогодние показатели в 5 млн тенге. – На пожарах погибли три человека, еще шесть получили травмы различной степени тяжести. С начала года государственные инспекторы провели 299 проверок соблюдения пожарной безопасности, к административной ответственности привлечено 244 человек. Сумма наложенных денежных штрафов составила 4 ,7 млн тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма штрафов увеличилась в 2 раза, - сообщил Ерлан Турегелдиев. Стоит отметить, что 21 штраф на 675 тысяч тенге был наложен на бизнесменов, 196 руководителей государственных учреждений также были оштрафованы на 4 млн тенге. По словам начальника управления, большинство нарушений пожарной безопасности были выявлены в объектах образования. – В настоящее время по всей области полным ходом идут проверки объектов образования. Последние трагические случаи на территории республики показывают, что вопросы соблюдения пожарной безопасности как никогда актуальны, в связи с чем обращаемся ко всем руководителям о неукоснительном соблюдении требований пожарной безопасности, - отметил Ерлан Турегелдиев.