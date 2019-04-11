Кроме этого, за три месяца этого года на 675 тысяч тенге были оштрафованы частные предприниматели ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" За первый квартал 2019 года в ЗКО зарегистрировано 106 пожаров, ущерб от которых составил около 10 млн тенге. По словам начальника управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлана Турегелдиева, эта цифра в два раза превышает прошлогодние показатели в 5 млн тенге. – На пожарах погибли три человека, еще шесть получили травмы различной степени тяжести. С начала года государственные инспекторы провели 299 проверок соблюдения пожарной безопасности, к административной ответственности привлечено 244 человек. Сумма наложенных денежных штрафов составила 4 ,7 млн тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма штрафов увеличилась в 2 раза, - сообщил Ерлан Турегелдиев. Стоит отметить, что 21 штраф на 675 тысяч тенге был наложен на бизнесменов, 196 руководителей государственных учреждений также были оштрафованы на 4 млн тенге. По словам начальника управления, большинство нарушений пожарной безопасности были выявлены в объектах образования. – В настоящее время по всей области полным ходом идут проверки объектов образования. Последние трагические случаи на территории республики показывают, что вопросы соблюдения пожарной безопасности как никогда актуальны, в связи с чем обращаемся ко всем руководителям о неукоснительном соблюдении требований пожарной безопасности, - отметил Ерлан Турегелдиев.
