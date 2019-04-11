Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что полицейские совместно с ДКНБ «по горячим следам» раскрыли особо тяжкое преступление. - 9 апреля недалеко от реки Урал, между поселками Бесикти и Талкайран, был откопан труп мужчины с признаками насильственной смерти. Задержаны пятеро жителей города Атырау, - рассказали в полиции. Ведется досудебное расследование по статье 99 ч. 2 УК РК "Убийство" и ст. 125 УК РК "Похищение человека". Иная информация не разглашается согласно ст. 201 УПК РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.