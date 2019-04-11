Как рассказала инженер Уральского лесного хозяйства Куралай Шамуратова, государственный лесфонд составляет 27 тысяч гектаров. - Он разделен на четыре лесничества: Уральское, Кушумское, Чаганское и Янайкинское, они расположены в двух районах - Теректинском и Байтерек. На сегодняшний день мы полностью готовы к пожароопасному сезону. Имеется штат лесопожарной станции и техника, в команде работает 10 пожарных бойцов. Также есть одна пожаронаблюдательная вышка, где установлена камера наблюдения, с помощью нее рассматриваем территорию нашего государственного лесфонда, при возникновении возгорания выезжаем на тушение. Совместо с сотрудниками УЧС города Уральска, ДЧС ЗКО и природоохранной полиции, все лето проводим рейды и разяснительные работы с населением дачных массивов и отдыхающими жителями области, - пояснила Куралай Шамуратова. - По всем районам расположено 8 лесхозов: Акжайыкский, Чингирлауский, Чапаевский. Тайпакский, Бурлинский, Уральский и Январцевский, у каждого есть пожарные машины, водолеи и трактора. Стоит отметить, что во все лесхозы требуются пожаронаблюдательные вышки. - Нам такие вышки нужны, на сегодняшний день проект составлен, отправлен на рассмотрение. Теперь вопрос только в финансировании. Стоимость одной вышки составляет около 11 миллионов тенге, - отметила Куралай Шамуратова. К слову, за прошлый год было выявлено пять лесных пожаров, все они были выявлены с помощью вышки. По данным ДЧС ЗКО, в 2018 году на территории Западно-Казахстанской области зарегистрировано 7 лесных пожаров на общей площади 193 гектара, 4 степных пожара на площади 4 тысячи гектаров и 456 природных загораний. - За пожароопасный период прошлого года было составлено 36 административных протоколов по статье 367 КоАП РК «Нарушения правил пожарной безопасности в лесах» в виде​ штрафов на общую сумму 486 тысяч тенге, - пояснили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Также в ДЧС ЗКО сообщили, что приближается пожароопасный период 2019 года, по предварительным прогнозам, он обещает быть напряженным. В связи с чем ДЧС ЗКО совместно областной территориальной инспекцией проводится работа по подготовке к пожароопасному периоду.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.