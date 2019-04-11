В ЗКО требуются наблюдательные вышки для предотвращения лесных пожаров
Стоимость одной вышки составляет около 11 миллионов тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказала инженер Уральского лесного хозяйства Куралай Шамуратова, государственный лесфонд составляет 27 тысяч гектаров.
- Он разделен на четыре лесничества: Уральское, Кушумское, Чаганское и Янайкинское, они расположены в двух районах - Теректинском и Байтерек. На сегодняшний день мы полностью готовы к пожароопасному сезону. Имеется штат лесопожарной станции и техника, в команде работает 10 пожарных бойцов. Также есть одна пожаронаблюдательная вышка, где установлена камера наблюдения, с помощью нее рассматриваем территорию нашего государственного лесфонда, при возникновении возгорания выезжаем на тушение. Совместо с сотрудниками УЧС города Уральска, ДЧС ЗКО и природоохранной полиции, все лето проводим рейды и разяснительные работы с населением дачных массивов и отдыхающими жителями области, - пояснила Куралай Шамуратова. - По всем районам расположено 8 лесхозов: Акжайыкский, Чингирлауский, Чапаевский. Тайпакский, Бурлинский, Уральский и Январцевский, у каждого есть пожарные машины, водолеи и трактора.
Стоит отметить, что во все лесхозы требуются пожаронаблюдательные вышки.
- Нам такие вышки нужны, на сегодняшний день проект составлен, отправлен на рассмотрение. Теперь вопрос только в финансировании. Стоимость одной вышки составляет около 11 миллионов тенге, - отметила Куралай Шамуратова.
К слову, за прошлый год было выявлено пять лесных пожаров, все они были выявлены с помощью вышки.
По данным ДЧС ЗКО, в 2018 году на территории Западно-Казахстанской области зарегистрировано 7 лесных пожаров на общей площади 193 гектара, 4 степных пожара на площади 4 тысячи гектаров и 456 природных загораний.
- За пожароопасный период прошлого года было составлено 36 административных протоколов по статье 367 КоАП РК «Нарушения правил пожарной безопасности в лесах» в виде штрафов на общую сумму 486 тысяч тенге, - пояснили в пресс-службе ДЧС ЗКО.
Также в ДЧС ЗКО сообщили, что приближается пожароопасный период 2019 года, по предварительным прогнозам, он обещает быть напряженным. В связи с чем ДЧС ЗКО совместно областной территориальной инспекцией проводится работа по подготовке к пожароопасному периоду.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
