По данным РГП "Казгидромет", в Уральске днем ожидается 22 градуса тепла, ночью +7. В Атырау также днем +22, ночью 12 градусов выше нуля. В Актобе днем ясная солнечная погода, 20 градусов тепла, ночью до +5. В Актау днем 14 градусов тепла, ночью +12.