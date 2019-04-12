Иллюстративное фото из архива "МГ" Министерство внутренних дел вынесло на публичное обсуждение проект по модернизации органов внутренних дел Республики Казахстан на 2019-2021 годы. Если проект примут, лимит штатной численности МВД сократится на 10 592 человека, или на 10,1%. В регионах под сокращение попадут в общей сложности 4380 сотрудников административной полиции – по 200-300 человек в каждой области или городе республиканского значения. Серьёзно сократят и штат специализированных охранных учреждений: в МВД намерены из 15 519 сотрудников организаций намерены уволить 2439. Более 1500 полицейских будут сокращены в учреждениях и органах УИС, ещё несколько сотен человек уволят в государственных учреждениях, подведомственных МВД РК, в том числе в академиях и учебных центрах. Единственными, кто не попадёт под сокращение, будут органы гражданской защиты, Национальной гвардии и госпиталей, их штатная численность сохранится на прежнем уровне. В ведомстве отмечают, что реализация проекта не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета. Высвободившиеся деньги будут направлены на повышение должностных окладов аттестованным сотрудникам полиции и УИС. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.