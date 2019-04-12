За множество зеркал, которые меняют цвет, ее прозвали Кристальная или Хрустальная. Возвели ее за два года и в начале 2008 года официально открыли.За гармоничное сочетание традиций ислама и современности называют самой необычной мечетью в мире.Увидевшие воочию также называют: Самой красивой молитвенной постройкой, Самым большим мусульманским строением на Юго-Востоке Азии, Одним из удивительных мусульманских храмов в мире.Самый высокий минарет 42 метра. Вместительность 1500 человек, площадь вмещает – 10000. В ночное время она переливается 7 цветами. Задумывалась, как что - то уникальное и неповторимое.Находится в 450 км от столицы Малайзии, остров Вон Мэн. Рядом расположен Парк исламского наследия. Из столицы сюда летают самолеты 6 - 8 раз ежедневно.