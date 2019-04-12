Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Фото из архива "МГ" В ДЧС ЗКО отмечают, что в последнее время участились случаи пропажи людей, которые ушли в поисках домашнего скота и не вернулись. По словам начальника управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлана Турегелдиева, с начала 2019 года уже пропали семь человек. – Первый случай был зарегистрировано 17 января в Жангалинском районе. Тогда спасатели искали 41-летнего мужчину, который вышел за скотом и не вернулся. Он был найден в степи. 25 февраля в садоводческом товариществе «Козинское» Уральска был найден 25-летний мужчина. Он находился в лесном массиве и был госпитализирован в больницу с общим переохлаждением тела и обморожением нижних конечностей. Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, заблудился в садоводческом товариществе «Учюжный затон». 28 марта в Уральске, в садоводческом товариществе «Учюжный затон», проводились поиски мужчины, который ушел с дачи и не вернулся домой. Поиски продолжаются до сих пор, - сообщил Ерлан Турегелдиев. Еще один случай был зарегистрирован 4 апреля в Сырымском рйоне, где спасатели искали двух мужчин, которые вышли из дома в поисках скота и заблудились. Они были найдены в 2 километрах от зимовки Камыстыколь. – 7 апреля в Жангалинском районе, проводились поиски 22-летнего парня, который 6 апреля ушел из дома в поисках домашнего скота и не вернулся. Спустя почти сутки потерявшийся был найден на зимовке Жубан. 9 апреля в Жангалинском районе проводились поиски мужчины, который выехал на рыбалку и не вернулся. Позже он был обнаружен на береговой линии. Мы рекомендуем гражданам рассказывать о своем маршруте и предполагаемых сроках возвращения родным и друзьям, чтобы они начали бить тревогу и послали спасателей в нужную местность, если вы не вернетесь вовремя. Забейте в телефон номера служб спасения и изучите все возможные руководства на случай чрезвычайных ситуаций, - рассказал начальник управления.