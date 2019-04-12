Такое решение было принято после недавнего пожара в многоэтажке, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 11 апреля в 13.26 загорелась квартира в многоэтажном доме на центральном проспекте города. В октябре прошлого года в этом доме уже был крупный пожар, тогда из-за окурка, брошенного на балкон квартиры на 3 этаже, пострадали хозяева 30 квартир, огонь распространялся быстро по декоративной облицовке, которую сделали для архитектурного украшения. Тогда за ночь выкрасили фасад дома, жильцам оказали помощь в восстановлении квартир. 11 апреля пожар возник в соседнем подъезде, опять на балконе, пострадала квартира на верхнем этаже. В ДЧС сообщили, что жертв нет. На место прибыли главы области Ондасын Орзалин и города Ильяс Испанов. Пожар потушили очень быстро. Пожарные признались, что увидели фото в соцсети, на место прибыли 29 сотрудников и 8 единиц техники. Эвакуированы 50 человек. После произошедшего аким области провел экстренное совещание с участием городских властей и экстренных служб. По словам руководителя ДЧС Бауыржана Сыздыкова, причину пожара еще не установили. Но по предварительным данным, загорелась наружная декоративная облицовка дома, установленная в 2013 году. Глава региона поручил выяснить все причины пожара, установить виновников. Кроме этого, по поручению Ондасына Оразалина акимат города и другие уполномоченные органы рассмотрят вопрос замены пожароопасной облицовки дома на современные негорючие материалы. Будет проведена работа по выявлению зданий, которые потенциально могут пострадать от пожара. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ