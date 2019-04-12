Женщины получают зарплату меньше, чем мужчины. Планы на беременность нужно обсудить с начальством и получить разрешение. После родов никаких льгот. А продолжительность рабочего дня большая. С каждым годом японки все меньше соглашаются выйти замуж, а значит, меньше рожают детей.Отчего же так происходит? Британка, которая вышла замуж за японца и поведала, как она рожала первенца.Японцы культивировали понятие выносливость и терпение, поэтому обезболивания при родах даже не рассматривается. Очень мало больниц готовы на такую опцию, как эпидуральная анестезия и стоит она очень дорого – около 1000 долларов. Если роды начались ночью или в выходные, обезболивания не будет. Потому что не найдете анестезиолога. Специалистов в этой области очень мало, только 5 % японок пользуются обезболивающими.В основном акушеры-гинекологи в Японии — мужчины. Гинекологическое кресло стоит в соседней от кабинета врача комнате. Когда лежишь на нем, вас от врача отделяет специальный занавес, который закрывает верхнюю часть тела. После осмотра возвращаешься в кабинет для обсуждения. Так врачи демонстрируют свое уважение к пациентке. Во время родов не до этих церемоний, и никакие занавески врача и роженицу не разделяют.На западе беременным обычно не разрешают, есть морепродукты и суши. Но в Японии такое не понимают. Наоборот, беременных поощряют питаться как можно разнообразнее, есть побольше морепродуктов и суши. Однако за набором веса беременной следят тщательно. Чем меньше килограммов наберет беременная, тем меньше вероятность кесарева сечения из – за крупного плода.В Японии врач – профессия уважаемая, и задавать вопросы и тем более спорить просто не принято. Доктора никогда ничего пациентам не объясняют. Будущие мамы полностью доверяют врачам и следуют их рекомендациям, оставляя все решения связанные с родами за ними. Кстати, здесь, совсем недавно разрешили мужьям присутствовать на родах. По местной традиции мужчина максимально отдален от всего, что связано с беременностью и родами. Все это считается исключительно женским делом. Для них это процесс когда женщина сама создает своего ребенка. И она ответственна за хороший исход беременности, а если что - то не так – ее вина. Правда, здесь один из самых низких уровней младенческой и материнской смертности в мире.Еще одна удивительная традиция: после родов вам дарят кусочек окровавленной пуповины и деревянную коробочку для нее. Это символ связи между матерью и малышом и его обязательно надо хранить. Первый месяц после родов японки проводят в родительском доме, не занимаются домашним хозяйством, и без помех заботиться о малыше. На улицу не выходят – ни одни, ни с ребенком, это защищает от инфекции.Беременность не покрывается медицинской страховкой национальной системы здравоохранения. И огромные расходы, ложатся на плечи родителей, в первую очередь отца, особенно если что-то пошло не так, и требуются особые вмешательства. Вы сами оплачиваете пребывание роженицы в больнице, которое может быть довольно долгим в случае осложнений. Правда, после рождения ребенка семья получает от государства единовременную выплату около 4000 долларов. Кроме того, около 135 долларов в месяц на ребенка до 3-х лет, 90 долларов в месяц до третьего класса средней школы.