В Японии рождаемость на грани катастрофы. Связано это с их национальными особенностями: например, рождение и воспитание ребенка в Японии — очень и очень дорого. Чаще всего на это решаются только замужние женщины - забеременев, они бросают работу и полностью посвящают себя семье.
Женщины получают зарплату меньше, чем мужчины. Планы на беременность нужно обсудить с начальством и получить разрешение. После родов никаких льгот. А продолжительность рабочего дня большая. С каждым годом японки все меньше соглашаются выйти замуж, а значит, меньше рожают детей.
Отчего же так происходит? Британка, которая вышла замуж за японца и поведала, как она рожала первенца.
Обезболивание при родах –роскошь
Японцы культивировали понятие выносливость и терпение, поэтому обезболивания при родах даже не рассматривается. Очень мало больниц готовы на такую опцию, как эпидуральная анестезия и стоит она очень дорого – около 1000 долларов.
Если роды начались ночью или в выходные, обезболивания не будет. Потому что не найдете анестезиолога. Специалистов в этой области очень мало, только 5 % японок пользуются обезболивающими.
Очень необычно проходит осмотр у врача.
В основном акушеры-гинекологи в Японии — мужчины. Гинекологическое кресло стоит в соседней от кабинета врача комнате. Когда лежишь на нем, вас от врача отделяет специальный занавес, который закрывает верхнюю часть тела. После осмотра возвращаешься в кабинет для обсуждения.
Так врачи демонстрируют свое уважение к пациентке. Во время родов не до этих церемоний, и никакие занавески врача и роженицу не разделяют.
Беременным можно есть столько суши, сколько захочется
На западе беременным обычно не разрешают, есть морепродукты и суши. Но в Японии такое не понимают. Наоборот, беременных поощряют питаться как можно разнообразнее, есть побольше морепродуктов и суши.
Однако за набором веса беременной следят тщательно. Чем меньше килограммов наберет беременная, тем меньше вероятность кесарева сечения из – за крупного плода.
С врачом не спорят
В Японии врач – профессия уважаемая, и задавать вопросы и тем более спорить просто не принято. Доктора никогда ничего пациентам не объясняют. Будущие мамы полностью доверяют врачам и следуют их рекомендациям, оставляя все решения связанные с родами за ними.
Кстати, здесь, совсем недавно разрешили мужьям присутствовать на родах.
По местной традиции мужчина максимально отдален от всего, что связано с беременностью и родами. Все это считается исключительно женским делом. Для них это процесс когда женщина сама создает своего ребенка.
И она ответственна за хороший исход беременности, а если что - то не так – ее вина. Правда, здесь один из самых низких уровней младенческой и материнской смертности в мире.
Еще одна удивительная традиция: после родов вам дарят кусочек окровавленной пуповины и деревянную коробочку для нее. Это символ связи между матерью и малышом и его обязательно надо хранить.
Первый месяц после родов японки проводят в родительском доме, не занимаются домашним хозяйством, и без помех заботиться о малыше. На улицу не выходят – ни одни, ни с ребенком, это защищает от инфекции.
Рожают все за свой счет, и это очень дорого
Беременность не покрывается медицинской страховкой национальной системы здравоохранения. И огромные расходы, ложатся на плечи родителей, в первую очередь отца, особенно если что-то пошло не так, и требуются особые вмешательства.
Вы сами оплачиваете пребывание роженицы в больнице, которое может быть довольно долгим в случае осложнений. Правда, после рождения ребенка семья получает от государства единовременную выплату около 4000 долларов.
Кроме того, около 135 долларов в месяц на ребенка до 3-х лет, 90 долларов в месяц до третьего класса средней школы.