Здоровые белоснежные зубы это всегда красиво! Оказалось смесь этих веществ отбеливает зубы без вреда для здоровья.Все хорошо перемешать и чистить зубы этим составом, вместо пасты. Чем чаще будете так делать, тем быстрее увидите результат! Полезных свойств куркумы: бережное отбеливание, снижение воспалительных процессов, натуральный антибиотик, борется с бактериями. Всем лучше даже самой дорогой зубной пасты.У нас куркума продается, в отделе приправ продуктового магазина. Корень куркумы имеет желтый цвет - не пугайтесь, что зубная щетка окрасится. Кокосовое масло прекрасно побеждает кариес. Масло мяты обладает антибактериальным эффектом, плюс придает аромат. Все чаще люди делают выбор в пользу натурального продукта и правильно делают. Дары природы более эффективно действуют, чем химические. Попробуйте и вы! Берегите себя и своих близких! Читайте секреты здоровья на нашем сайте