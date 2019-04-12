Сегодня, 12 апреля, в обеденное время с пятиэтажного дома №19 по ул. Абая Кунанбаева снесло крышу. - На пульт дежурного ДЧС первый вызов поступил в 13.15. По приезду выяснилось, что ветром снесло крышу с многоэтажки. Часть крыши упала на рядом стоящие машины. В настоящее время угроза сноса оставшейся части крыши остается. На месте работают спасатели, выясняют личности владельцев машин, жертв и пострадавших нет, - сообщили в ДЧС Атырауской области. MoA8S7VkWGwМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.