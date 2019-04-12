В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что с 1 апреля по 31 мая 2019 года на территории ЗКО проводится оперативно-прафилактическое мероприятие «Бекіре-2019», которое направлено на выявление, предупреждение и пресечение фактов незаконной добычи, оборота и контрабанды рыб и их продукции. Так, 11 апреля 2019 года в ходе рейда сотрудники полиции ЗКО выявили сразу три факта перевозки рыб без соответствующих документов. — Примерно в 06.00 на посту «Кушум» автодороги Атырау-Уральск была остановлена автомашина марки «Seat Alhambra» под управлением жителя Акжайыкского района, который перевозил 512 килограммов рыбы частиковых пород без сопроводительных документов. В этот же день примерно в 14.25 на трассе Барбастау — Индер недалеко от села Шагатай, Теректинского района была остановлена автомашина «Фольксваген Шаран», в которой находились два жителя Акжайыкского района. При осмотре автомашины было обнаружено 16 мешков рыбы различных пород без соответствующих документов. Общий вес незаконного груза составил около 800 килограммов. Стоит отметить, что в этот же день около 11.00 на стационарном посту «Рубеж» по трассе Уральск-Подстепное полицейские остановили автомашину «Газель», в который находилось более двух тонн рыбы частиковой породы без соответствующих документов, — сообщили в пресс-службе департамента полиции. Как сообщили полицейские, по всем фактам начаты досудебные расследования по части 1 статьи 196 УК РК «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.