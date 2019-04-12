11 апреля в здании Западно-Казахстанского государственного университета имени М.Утемисова прошла научно-практическая конференция, в которой приняли участие заместитель акима области Габидолла Оспанкулов, руководители управлений, историки, профессора и ветераны. Как рассказала главный менеджер офиса "Рухани жангыру" Гульсим Усагалиева, на конференции будут подведены итоги двухлетней работы со дня принятия программной статьи Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». – За два года мы провели свыше тысячи различных мероприятий, в которых были задействованы 300 тысяч человек. Все проекты были основаны на шести концепциях программы. Основной целью программы является модернизация общественного сознания, развитие духовного богатства народа, привитие чувства патриотизма подрастающему поколению. В этом нам помогают меценаты, которые вносят свой вклад в развитие своего региона и на своем примере показывают любовь к родине, - рассказала Гульсим Усагалиева. Стоит отметить, что на конференцию были приглашены историки и археологи из Италии и Беларуси. По словам профессора по археологии и антропологии центральной и средней Азии Жан-Лука Бонора, программа "Рухани жангыру" даст возможность по-новому посмотреть на историю казахского народа. – Меня пригласили читать лекции для студентов. В Казахстане надо строить новое поколение археологов и антропологов. Мы хотим изучить древнее население, которое связано с колебанием северного берега Каспийского моря. Где был берег в палеолите, в мезолите? Это очень интересно. Мы должны организовать разведку, исследовать археологические памятники и связать все эти данные с геологией, с географией и с природными ресурсами. "Рухани жангыру" - это значит строить новую страны, новый Казахстан. Это начало чего-то нового. Сакральная география Казахстана - важная тема, ведь здесь очень много памятников, которые не изучены. Их надо найти, изучить, сохранить и передать новому поколению. Именно программа "Рухани жангыру" позволит нам сделать это в ближайшее будущее, - рассказал Жан-Лука Бонора. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.