Салон «Арт Декор» предлагает: • интерьерные и фасадные краски торговой марки «Dulux» и «Marshall»; • декоративные краски от итальянских производителей «Rivedil» и «Arcobaleno»; • профессиональные инструменты от фирмы «Master Color» (валики, кисти, шпатели и многое другое); • обои от ведущих мировых производителей торговой марки: A.Rossi и Q.Parete (Италия), Marburg (Германия), B.N.International (Голландия), Ada Wall (Турция); • фрески единым полотном любых размеров и различных фактур от фирмы «LaStanza»; • цветная и белая лепнина от «Decor Dizain».Мы ждем Вас по адресу: г.Уральск, ул. С. Тюленина, 49/2, маг. «Обои+», правое крыло. Регламент работы: с 10.00 до 18.00, без обеда и выходных. Тел.: 8 705 514 33 07, 8 778 952 12 01. Instagram: artdekoruralsk E-mail: [email protected] Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
