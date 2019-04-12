Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте охраны общественного здоровья Атырауской области сообщили, что во время мониторинга магазинов, баров и кафе нефтяной столицы были выявлены нарушения требований гигиенических нормативов и технических регламентов по показателю общей микробной обсемененности, бактериальному обсеменению кишечной палочкой. Преимущественно кишечную палочку нашли в мясе птицы ООО «СПК Курников», в пробах филе бедра цыпленка бройлера, в полуфабрикате из мяса птицы. Все эти продукты реализовывались в супермаркетах «Анвар», «Лидер Ширина» ТОО «Идеал Маркет». В немилость попали крылышки цыпленка-бройлера «Благояр», реализуемые ИП Ж.Ергалиева, что в Курмангазинском районе, и ИП Куразовой, что в г.Кульсары. Санврачи также нашли несоответствия по микробиологическим показателям в суши, роллах суши–бара «Три самурая», а также в молочном коктейле ИП «ATYRAU REALTY». - Всего нарушений было выявлено в 7 объектах торговли области. По всем фактам в отношении реализаторов недоброкачественной продукции принимаются меры по ее изъятию, принимаются меры к недобросовестным производителям в соответствии с законодательством Республики Казахстан, - отметили в упомянутом ведомстве. В отношении двух реализаторов недоброкачественной продукции за нарушение условий хранения и реализации уже наложен штраф на сумму 50 500 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.