Фото из архива "МГ" 11 апреля в Уральске состоялось заседание специальной мониторинговой группы, в ходе которого были подведены итоги работы за первый квартал 2019 года. По словам председатель СМГ Айгуль Туркиной, группа в ЗКО работает на протяжении трех лет. – У нас недавно обновился состав группы и сегодня будут подведены первые итоги работы. Кроме этого, в заседании будут дистанционно участвовать и районные члены СМГ. Нашей главной задачей является анализ и оценка антикоррупционной стратегии страны, - отметила Айгуль Туркина. По словам руководителя управления здравоохранения Нурданата Беркингали, в 2018 году в 37 медучреждениях были оказаны более 1,3 млн государственных услуг. – Из них большинство услуг были оказаны в электронном формате. Кроме этого, каждое закупаемое медоборудование проходит экспертизу. При госзакупе поставщики обязаны предоставить соответствующую документацию, которая подтверждает, что именно они являются первыми покупателями оборудования. Тем самым мы устраняем проблему перекупщиков. Кроме этого, наши врачи проходят повышение квалификации, - отметил Нурданат Беркингали. Как рассказал член республиканской СМГ Виталий Колпаков, группа провела 63 посещений объектов здравоохранения, некоторые из них - неоднократно. – В основном мы посещали те медучреждения, где было больше всего нареканий со стороны пациентов. Для этого мы мониторили социальные сети, публикации в них и комментарии к ним. Стоит отметить, что в последнее время количество жалоб снизилось, - заявил Виталий Колпаков. Однако член СМГ Жанар Давлетова заявила, что регистратура №2 поликлиники работает неэффективно, медсестры не знают графики приемов врачей. – Я полчаса простояла в очереди к врачу только для того, чтобы меня направили к медсестре. Её кабинет находится на другом конце коридора. Пациенты носятся по этому коридору, врач бегает к медсестре, медсестра бегает к врачу. Полная неразбериха. Для чего нужны два кабинета, чтобы обслужить одного пациента? В очереди простаивают старики, дети и все возмущаются. Неужели нельзя сделать так, чтобы врач и медсестра сидели в одном кабинете? Кроме этого, врачи общей практики не знают в лицо своих пациентов. На протяжении пяти дней я не могу забрать свою карточку, - возмутилась Жанар Давлетова. Нурданат Беркингали ответил, что карта пациента является собственностью поликлиники и должна находиться в архиве. Чтобы не стоять в очереди, руководитель управления посоветовал всем установить на свои смартфоны мобильное приложение k-vrachu.kz, вам нужно ввести свою ЭЦП и вы будете видеть все свои данные, рецепты, результаты анализов. Однако, по словам другого члена СМГ Бахтана Исакова, он с прошлого года не может воспользоваться данным приложением. – Я достаточно грамотно владею компьютером. Ваше приложение не работает. Я неоднократно обращался к разработчикам, но никакого результата нет. В моей электронной карте нет ни одной записи врача, есть только надпись "консультация", - заявил Бахтан Исаков. На что Нурданат Беркингали продемонстрировал свой гаджет, в котором мобильное приложение работало без сбоев.