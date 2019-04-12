Международная научно-практическая конференция "Инженерная наука, молодежь и космос - как факторы инновационного развития на основе международного сотрудничества" будет проходить 12-13 апреля на базе научно-образовательного комплекса "КазИИТУ" Западно-Казахстанского филиала национальной инженерной Академии РК при поддержке акимата области, на котором ученые двух стран рассмотрят современные проблемы и достижения инженерной науки, в том числе и вопросы использования космических технологий. На конференции вице-президентом международного научно-исследовательского инжинерингового консорциума энергосберегающих и ноосферных технологий Петром Харитоновым был представлен пилотный проект "Энергоавтономное сельское поселение и усадьба с реализацией на принципах ноосферных технологий и зеленой энергетики". - В этом проекте широко используются солнечные батареи, ветроагрегаты, также установки, которые из энергии производят тепло. Тепловые насосы, которые преобразуют энергию из почвы и окружающей среды, и когда она приходит в парообразное состояние эта энергия снова используется для получения отопления. Вот, например, энергоавтономный двухэтажный дом площадью 100 квадратных метров, со всем оборудованием и с тепловыми насосами и жидкостными аккумуляторами, с аккумулирующей системой, с модулями, около 52 миллионов тенге, - пояснил Петр Харитонов. Также ученый отметил, что его дом наполовину переделан. И все эти установки работают. - Наш проект рассчитан и пригоден к тиражированию, может быть реализован в поселении из нескольких десятков домов. В том числе каждый дом энергонезависимый, который питается от энергии солнца и ветра воды и, кроме того, в этом проекте предусмотрена агротехническая часть, которая заключается в том, что человек обрабатывает почву и вносит удобрение, а через десять лет они оказываются жертвами этих удобрений. Вот эти все моменты учитываются в этом проекте, и я приглашаю всех, кто заинтересован, создать такое поселение в этом году, - сказал Петр Харитонов. Стоит отметить, что в конференции приняли участие ученики, студенты, а также местные товаропроизводители.Петр Харитонов Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.