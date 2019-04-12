Сегодня, 12 апреля, руководство ДЧС ЗКО проверило готовность личного состава к летнему периоду. В мероприятии приняли участие начальник ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев и ветераны. – Сегодня мы проводим гарнизонный смотр города Уральск. Здесь находится весь личный состав в количестве 200 сотрудников, за исключением тех, кто находится на боевых дежурствах. Сейчас состоится переход с зимней формы одежды на летнюю. Если будут недостатки, то примем меры по их устранению. Кроме этого, проверим слаженность действий, строевую выправку пожарных и спасателей, - сообщил заместитель начальника ДЧС по ЗКО Акылбек Ахметжанов. Ветераны отметили высокое качество пожарной службы и заявили, что подготовка пожарных специалистов и современная техника намного превышает прежние показатели. – Я прослужил 33 года в штабе гражданской обороны ЗКО и сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе. Наши пожарные - это лучшие ребята, которые первыми спешат на помощь. Они легкие на подъем, отзывчивые и душевные парни. Я горд, за то что, наше новое поколение именно такое - отметил ветеран Константин Федотов. По словам Жасулана Джумашева, строевой смотр проводится не только с целью определения качества форменной одежды, но и в целях определения слаженности подразделений. Он лично проверил внешний вид, форменную одежды пожарных и спасателей. – Летняя форма одежды выдается сроком на два года. В данный момент у нас нет дефицита в одежде. Такое мероприятие проводится во всех пожарных частях области. Личный состав готов к несению службы. В ходе проверки были выявлены некоторые недостатки. У одной вновь принятой сотрудницы юбка была немного длиннее установленных норм в 49 сантиметров. Она служит всего два месяца, после первого смотра ей были сделаны замечания и в скором времени ей укоротят юбку на 2 сантиметра. Ведь при прохождении строевого марша длинная юбка может принести ей некоторые неудобства. Кроме этого, несколько сотрудников имеют лишний вес. Я им рекомендовал заниматься спортом. Ведь за 12 секунд они вместе со мной должны по трехколенчатой лестнице подняться на третий этаж. От этого зависит их заработная плата, - рассказал Жасулан Джумашев. laRLAMNqj54Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.