По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь, днем 20 градусов тепла, ночью +8. В Атырау переменная облачность, +22 днем и +12 ночью. В Актобе днем дождь, 21 градус выше нуля, ночью +6. В Актау днем +17, ночью дождь с грозой, 12 градусов тепла.