Начальник жилищного отдела акимата Актобе Жанаргуль Дуйсекенова подозревается в том, что использовала свое служебное положение, и с 2015 по 2018 годы по предварительному сговору с другим лицом вошла в доверие, обещала предоставить государственное жилье и завладела чужими деньгами в крупном размере. В суде, где решался вопрос об аресте Жанаргуль Дуйсекеновой, женщина попросила ее не арестовывать, ссылаясь на состояние здоровья. Она говорила, что 15 лет трудится на государственной службе и мешать следствию не будет. Суд постановил арестовать Жанаргуль Дуйсекенову на время следствия.