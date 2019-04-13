Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом было сказано в акимате Атырауской области на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. - Пассажирские перевозки сейчас обслуживают 90 новых автобусов, еще 30 готовы выйти на линии после того, как будут взяты на баланс. В планах закупить еще сто автобусов. Все для улучшения качества пассажирских перевозок и решения тех проблем, которые ставили перед нами жители города. Но возникает и вопрос безопасности вождения. В погоне за пассажирами водители устраивают настоящие гонки. За этим должны следить как руководители предприятий-перевозчиков, так и сотрудники дорожной полиции, - сказал на заседании аким области Нурлан Ногаев, дав поручение уполномоченным органам установить на пассажирском транспорте трекеры превышения скорости. Глава региона отметил, что планируется субсидировать компании-перевозчики и надо взять это на контроль. - Максимальную скорость установить не более 60 км/ч. Мы ставим задачу перед перевозчиками оказывать услуги качественно и соблюдать безопасность" - отметил Нурлан Ногаев. Добавим, что почти ежедневно в соцсетях атыраусцы публикуют жалобы на водителей-лихачей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.