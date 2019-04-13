На общегородской субботник вышли не только работники госструктур, но и простые жители Зачаганска. - Вот с внуком вышли на субботник, хочу показать ему, как должны вести себя люди. Каково это убирать за кем-то мусор, чтобы он в будущем не бросал мусор куда попало, - говорит житель микрорайона Сарытау Гарифолла Сармулдин. Впрочем, и сами дети с удовольствием принимали участие в уборке прилегающих территорий. Следует отметить, что рабочим приходилось убирать вокруг мусорных контейнеров.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.