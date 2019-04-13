Покупатели пришли на ярмарку рано. Нужно отметить, что самым большим спросом пользовались яйца. Их цена составила 190 тенге за десяток. Возле машины в очередь собрались десятки людей. - Мы с мужем каждую неделю приходим на ярмарку, здесь немного дешевле, да и расположена она удобно - в центре города. Вот так делаем запас на неделю. Это, кстати, удобно. Сегодня вот купили яйца, яблок и мясо, - рассказала пенсионерка Галина Михайловна. Нужно отметить, что говядина стоила на ярмарке 1300 тенге за килограмм, картошку можно было приобрести по 50 тенге, ту, что помельче, по 40 тенге за кило. Огромным спросом у покупателей также пользовались и местные огурцы. Их продавали по 650 тенге. Помидоры можно было купить по 900 тенге, редис по 200 тенге за килограмм. Здесь же желающие могли купить рыбу - щука стола 1200 тенге, сазан - 1000 тенге за килограмм. Нужно отметить, что сельскохозяйственная ярмарка работает на ул. Ихсанова каждую субботу с 9.00 до 13.00.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.