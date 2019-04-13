Приезжать сюда лучше на закате, чтобы увидеть фантастическое зрелище. Это одно из загадочных мест на планете.   Туркменистан - огромную часть этой страны занимает пустыня. Примерно в 300 км от Ашхабада в Дарвазе находится самая популярная достопримечательность для туристов со всего мира. Это место называют Врата Ада или Дверь в преисподнюю. Так называют газовый кратер - глубиной порядка двадцати метров, шириной больше шестидесяти метров. Добраться сюда нелегко, но это стоит того. Только представьте: посреди пустыни огромная дыра в земле, из которой поднимается огонь высотой 15 м., под звуки взрывов и рева. Нереальные фото. Почти 50 лет назад, в пустыне было обнаружено месторождение газа. Началось бурение скважины, но устанавливая оборудования, наткнулись на пустоту под землей. Все оборудование провалилось в бездну. И начал выходить газ. Чтобы обезопасить людей от скопления газа, его подожгли, думая, что скоро все закончится. Но вот уже полвека он горит, не переставая днем и ночью. Местных жителей переселили. А это место стало местом паломничества для туристов. Да и сам Туркменистан с его столицей достоин, чтобы его посетить и полюбоваться достопримечательностями. И днем и ночью город очень красив. Далеко или близко в мире всегда есть что посмотреть. Будь то самая красивая мечеть или необычные отели в мире.