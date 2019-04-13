- Ребенок постоянно рисует, пишет, сочиняет. Одаренный малыш, получая новую для себя информацию, какое - то время хранит ее, а потом выдает в собственной обработке – через рисунки, рассказы т.д.
- Витает в облаках. Умные дети многое держат в голове и могут надолго уходить в себя. Им бывает не интересно на занятиях - просто они быстро усваивают материал. Но это не значит, что они не хотят учиться.
- Быстрый темп речи. Маленькие говоруны – противоположность замкнутым детям. Их настолько переполняют потоки информации, что они делятся ею при любой возможности.
- Взъерошенный внешний вид. Дети которым более интересно. Что происходит вокруг, чем соблюдение правил и условностей, часто имеют неопрятный вид, плохой почерк, всклокоченные волосы. Не ругайте за это малыша – просто спокойно напоминайте об аккуратности и соблюдении правил гигиены.
- Коммуникабельность. Есть такое понятие – социальный интеллект. Социальные гении умеют и любят строить отношения со всеми окружающими людьми. Возможно, ваш ребенок обладает именно таким талантом.
- Ребенок постоянно ищет общения с взрослыми. Так не отказывайте ему в этом. У кого, как не у старшего поколения, можно перенять опыт, знания и узнать много нового. А с детьми ему может быть уже скучно.
- Активное физическое развитие. Одаренные дети начинают раньше ползать, вставать на ноги и ходить. Трудно удержать пытливый ум, когда вокруг так много интересного.
- Акцент на мелкой моторике. Собирать конструктор, строить замки, разбирать игрушки, изучать строение кукол – признак будущего большого ума. Научно доказано – мелкая моторика способствует развитию большого интеллекта.
- Чувство юмора. Не каждый ребенок способен посмеяться над собой. Уметь шутить и понимание шуток других людей говорит о развитие широкого мышления.
- Сильная эмоциональность. Творения рождаются из глубины души и с искренними эмоциями. Не ругайте малыша за излишнюю сентиментальность, лучше помогите разобраться с ней.
Вам может быть интересно
Какой будет погода на западе Казахстана 9 февраля
В некоторых регионах ожидается дождь.
Вокзалдарда мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдеу қызметі іске қосылады
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.