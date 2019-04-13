Ребенок постоянно рисует, пишет, сочиняет. Одаренный малыш, получая новую для себя информацию, какое - то время хранит ее, а потом выдает в собственной обработке – через рисунки, рассказы т.д. Витает в облаках. Умные дети многое держат в голове и могут надолго уходить в себя. Им бывает не интересно на занятиях - просто они быстро усваивают материал. Но это не значит, что они не хотят учиться. Быстрый темп речи. Маленькие говоруны – противоположность замкнутым детям. Их настолько переполняют потоки информации, что они делятся ею при любой возможности. Взъерошенный внешний вид. Дети которым более интересно. Что происходит вокруг, чем соблюдение правил и условностей, часто имеют неопрятный вид, плохой почерк, всклокоченные волосы. Не ругайте за это малыша – просто спокойно напоминайте об аккуратности и соблюдении правил гигиены. Коммуникабельность. Есть такое понятие – социальный интеллект. Социальные гении умеют и любят строить отношения со всеми окружающими людьми. Возможно, ваш ребенок обладает именно таким талантом. Ребенок постоянно ищет общения с взрослыми. Так не отказывайте ему в этом. У кого, как не у старшего поколения, можно перенять опыт, знания и узнать много нового. А с детьми ему может быть уже скучно. Активное физическое развитие. Одаренные дети начинают раньше ползать, вставать на ноги и ходить. Трудно удержать пытливый ум, когда вокруг так много интересного. Акцент на мелкой моторике. Собирать конструктор, строить замки, разбирать игрушки, изучать строение кукол – признак будущего большого ума. Научно доказано – мелкая моторика способствует развитию большого интеллекта. Чувство юмора. Не каждый ребенок способен посмеяться над собой. Уметь шутить и понимание шуток других людей говорит о развитие широкого мышления. Сильная эмоциональность. Творения рождаются из глубины души и с искренними эмоциями. Не ругайте малыша за излишнюю сентиментальность, лучше помогите разобраться с ней.

Подавлять их не нужно – лучше обратить внимание на способности малыша и постараться развивать его в этом направлении.