Лекарственная зависимость развивается, когда человек длительное время принимает препарат и уже не может без него обходиться.
Очень часто это получается в результате самолечения. Тем более реклама по телевидению постоянно рассказывает, какую таблетку выпить, если болит голова, мучает запор или не удается уснуть. К каким группам лекарств чаще всего формируется зависимость?
Снотворные
При самолечении, без врачебного контроля, очень легко превысить дозировку и длительность приема. А это может привести к еще большему расстройству сна. Кроме того, возникают и другие проблемы: головокружения, дневная сонливость, заторможенность реакций, нарушение памяти, риск развития депрессии.
Что делать?
Чтобы нормализовать сон, обратитесь к врачу – неврологу или психотерапевту. Если причиной бессонницы сильный стресс – назначат успокаивающие препараты. В более легком случае нужно просто наладить режим, не наедаться перед сном, научиться расслабляться.
Транквилизаторы
Их продают только по рецепту и выписывают тем, кто жалуется на тревогу, страхи, беспокойство, а это сейчас уже не редкость. Если принимать длительное время может возникнуть зависимость, когда без таблетки человек не может выйти из дома.
Что делать?
Найти таблеткам здоровую замену: режим, прогулки, спорт. Если уже подсели, снижайте дозу и краткость приема, заменяйте легким успокоительным – это намного безопаснее.
Средство от насморка
Сосудосуживающие капли быстро снимают отек слизистой носа и облегчают дыхания. Но сам ринит при этом не лечат. Если капать их дольше недели, то сосуды перестают суживаться самостоятельно. К тому же они пересушивают слизистую, что тоже вызывает дискомфорт.
Что делать?
Пользоваться не дольше недели. Если зависимость уже сформировалась, необходимо волевое решение отказа. Чтобы процесс отвыкания прошел менее болезненно, первое время можно закапывать только на ночь. Желательно только в одну ноздрю.
Слабительное
Их часто принимают бессистемно при малейших проблемах. В результате возникает синдром «ленивого кишечника», которому уже лень самому повышать мышечный тонус. Кроме того, при частом приеме слабительных есть риск обезвоживания, потери необходимых витаминов и микроэлементов, нарушения обмена веществ, существует даже риск развития рака кишечника.
Что делать?
Нормализовать питание, обязательны каши и свежие фрукты, овощи, богатые клетчаткой – они стимулируют работу кишечника. Больше пить, начинать день со стакана воды на голодный желудок за полчаса до еды. В списке запрещенных продуктов – консервы, острое, копченое, мучное, рис, горох.
