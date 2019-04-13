Деревца были посажены вдоль трассы Уральск - Аксай. В посадке участвовали госслужащие, представители природоохранных учреждений, неправительственных организаций и молодежь. По словам заместителя акима ЗКО Гали Искалиева, который также принял участие в посадке, каждый житель должен работать, выходить на субботники, чтобы очистить город от мусора, украшать свой город, район. По его словам нужно беречь деревья, которые высаживаются. Студенты, участвующие в данной акции говорят, что с удовольствием согласились, потому что нужно озеленять свой город. - Я не в первый раз участвую в посадке деревьев. мы с друзьями всегда приезжаем с удовольствием, потому что нужно облагораживать свой край, чтобы он был зеленым. Наш край этим славился всегда. Я призываю всех молодых людей не сидеть дома в выходные, а принимать участие в субботниках, в посадке деревьев, - говорит студентка колледжа Алия. Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Ринат Шауенов сообщил, что всего в ЗКО планируется высадить 57 тысяч деревьев. - В рамках национального проекта по озеленению населенных пунктов, озвученного первым президентом Казахстана, сегодня была начата посадка деревьев на трассе Уральск - Аксай. Сегодня посадили более 2 тысяч саженцев. В ЗКО до конца апреля запланировано посадить порядка 50 тысяч деревьев. Это только местными исполнительными органами, а также еще учебные заведения, предприятия, которые тоже планируют посадить около 7 тысяч деревьев, итого получится 57 тысяч. Сегодня эта акция проходит во всех районах области, задействованы 35700 человек, из них 12700 - это молодежь, - рассказал Ринат Шауенов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.