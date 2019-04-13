По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь с грозой, днем +14, ночью +7. В Атырау также дождь с грозой, днем 22 градуса тепла, ночью +12. В Актобе дождь, днем 20 градусов выше нуля, ночью +10. В Актау переменная облачность, днем 19 градусов выше нуля, ночью +10. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.