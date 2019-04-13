С 13 апреля текущего года в департаменте УИС по ЗКО проходит месячник – субботник по уборке и благоустройству прилегающей территории. - Сотрудники департамента выполнили санитарную очистку территории, собрали и вывезли мусор, листву и упавшие ветки. Выполнена санитарная обрезка и побелка деревьев, снесены сухостойные деревья. В проведении субботника активно принимали участие весь личный состав департамента, которые были обеспечены необходимыми уборочными инструментарием. Таким образом, проведение субботника имеет положительное значение в деле охраны окружающей среды, - отметили в пресс-службе.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.