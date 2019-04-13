Благодаря белку ускоряется обменные процессы, уменьшается тяга к еде. Это значит - чем больше будет есть белка, тем меньше жира у него будет на животе. Если нужно избавиться от жира на животе стоит включить в меню следующее: яйца – 12.5 белка в 100 гр. продукта, куриная грудка без кожи – 32 гр. в 100 гр. продукта, консервы из тунца в собственном соку – 23,5 гр. в 100 гр. продукта, запеченные бобы – 5,2 гр. в 100 гр. продукта, красную чечевицу – 7,6 гр. в 100 гр. продукта, миндаль – 21 гр. в 100 гр. продукта. При этом нужно отказаться от сахара и сладких напитков, есть продукты богатые клетчаткой и не забывать о физических нагрузках. Из всего перечисленного муж иногда ест только куриную грудку, даже от омлета отказывается, предпочитая на завтрак кофе с печеньем. Теперь пересмотрю наше меню. Берегите себя и своих близких советы по здоровью читайте ежедневно на нашем сайте.