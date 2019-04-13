Рабочие нелегально трудились на птицефабрике "Алмалы кус" , созданной в рамках госпрограммы форсированного индустриально-инновационного развития, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник управления миграционной службы департамента полиции Атырауской области Болат Доскалиев, этот факт был выявлен во время акции «Нелегал-2019». - Сотрудниками СОВБНМ ДП Атырауской области совместно с сотрудниками ДКНБ была проверена фабрика по выращиванию птиц, расположенная по трассе Атырау-Уральск. По результатам проверки установлено, что фабрика ТОО «Алмалы кус» наняла для работы 15 граждан Республики Узбекистан, осуществлявших трудовую деятельность на территории РК незаконно, - сообщил Болат Доскалиев. В отношении теперь уже бывших работников недавно открывшейся птицефабрики уже составлены административные протоколы по ст. 517 ч.5 КоАП РК "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения" и переданы для принятия процессуального решения в административный суд г.Атырау. Начальство птицефабрики тоже будет привлечено к административной ответственности. Отметим, фабрика "Алмалы кус" была открыта в 2015 году по программе ФИИР. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.   Лина ОЙЛОВА