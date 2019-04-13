Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник управления миграционной службы департамента полиции Атырауской области Болат Доскалиев, этот факт был выявлен во время акции «Нелегал-2019». - Сотрудниками СОВБНМ ДП Атырауской области совместно с сотрудниками ДКНБ была проверена фабрика по выращиванию птиц, расположенная по трассе Атырау-Уральск. По результатам проверки установлено, что фабрика ТОО «Алмалы кус» наняла для работы 15 граждан Республики Узбекистан, осуществлявших трудовую деятельность на территории РК незаконно, - сообщил Болат Доскалиев. В отношении теперь уже бывших работников недавно открывшейся птицефабрики уже составлены административные протоколы по ст. 517 ч.5 КоАП РК "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения" и переданы для принятия процессуального решения в административный суд г.Атырау. Начальство птицефабрики тоже будет привлечено к административной ответственности. Отметим, фабрика "Алмалы кус" была открыта в 2015 году по программе ФИИР. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.