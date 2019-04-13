Преподавателями КазУИТС с осужденными учреждения РУ-170/2, РУ-170/3 проведены встречи, где осужденным разъяснены порядок, процедура и стоимость обучения. Всего было предоставлено 21 курсов обучения. Это курсы: «Английский для начинающих», «Декоративно прикладное искусство: резьба», «Интернет-маркетинг», «Бизнеспен айналасу заман талабы», «Будь внимателен, безопасный труд- это основа качественной и полноценной жизни» и другое. - Университетом подготовлен необходимый раздаточный материал для самостоятельного обучения. Срок обучения на курсах в соответствии с рабочим учебным планом составляет 12 часов. После прохождения осужденным полного курса обучения и сдачи экзамена ему выдается документ подтверждающий факт обучения на курсах (сертификат). Стоимость обучения составляет 5 000 тенге, - рассказал начальник департамента УИС по ЗКО Дмитрий Кобцев. По итогам проведенного мероприятия 4 осужденных - Есенбай А.К., Кадралиев Ж.Р., Шестопалов М.М., Жумин А.А. получили сертификаты об окончании полного курса обучения и выразили слова благодарности за предоставленную возможность обучения. Следует отметить, что реализация пилотного проекта по получению осужденными образования с использованием новых технологий обучения на постоянном контроле руководства Департамента и учреждений УИС по ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.